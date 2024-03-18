Путин назвал смерть Навального печальным событием

Кандидат в президенты и действующий глава государства России Владимир Путин назвал Алексея Навального по фамилии, отметив, что его уход из жизни является трагическим событием.

«Что касается господина Навального: да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие. У нас были и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни», — сказал он на пресс-конференции в своем предвыборном штабе. «А разве в Соединенных Штатах такого не бывало», — ответил он на попытку журналиста из США связать смерть блогера в тюрьме с уровнем демократии в России.

Также пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что у вдовы Навального Юлии имелся шанс приехать в родину и увидеть мужа в последний раз, но она предпочла оставаться за рубежом.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.

За президентский пост впервые с 2008 года борются четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

О том, как проходят президентские выборы — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

С 2021 года Навальный находился в заключении, после того как суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» в 3,5 года на реальный. В марте 2022 года Навального приговорили к девяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве и неуважении к суду.

В октябре 2022 года ему предъявили обвинения в создании и организации экстремистского сообщества, участии в нем, а также в финансировании экстремистской деятельности. 4 августа 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального по этому делу к 19 годам колонии особого режима.

В январе 2022 года Росфинмониторинг внес Навального и нескольких его соратников в перечень экстремистов и террористов.

С июня 2022 года Навальный отбывал наказание в ИК-6 во Владимирской области. В декабре 2023 года стало известно, что его перевели в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ранее в ЦИК призвали усилить охрану урн из-за порчи бюллетеней.