В МИД РФ указали на провал попыток Запада сорвать выборы президента РФ

Страны Запада не смогли сорвать выборы президента России и помешать россиянам проголосовать за рубежом. Об этом сообщает заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов, передает ТАСС.

«Нам еще предстоит завершить процесс голосования. С учетом разницы во времени последние наши заграничные участки закроются в 5 часов утра по Москве, но уже сейчас можно с уверенностью сказать: нашим оппонентам не удалось сорвать выборы президента России среди наших граждан за рубежом», — сообщил Иванов.

При этом отмечается, что самая вопиющая провокация произошла в Кишиневе, где неизвестный кинул бутылку с зажигательной смесью в здание российского посольства.

До этого сообщалось, что неустановленный мужчина атаковал посольство России в Молдавии, которое находится в Кишиневе. Как рассказал пресс-секретарь диппредставительства Анатолий Лошаков, злоумышленник метнул два коктейля Молотова во двор посольства, после чего его задержали полицейские.

На территории российского посольства в Кишиневе находится единственный избирательный участок, на котором россияне, находящиеся в Молдавии, могут проголосовать на президентских выборах.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. За президентский пост впервые с 2008 года борются четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Ранее в МИД РФ заявили об угрозах россиянам на выборах в недружественных странах.