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Москалькова заявила о нарушении прав избирателей РФ за рубежом

Москалькова обратилась в ООН из-за нарушений прав избирателей РФ за рубежом

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Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РФ

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова направила обращения в ООН, БДИПЧ ОБСЕ и несколько других организаций для того, что права российских избирателей за рубежом не нарушались. Об этом сообщает ТАСС.

По ее мнению, она еще не видела таких активных выборов, поскольку много граждан пытаются реализовать свое избирательное право. Москалькова добавила, что впервые на выборах участвуют зарубежные омбудсмены.

«Во-первых, их желание, во-вторых, сама категория зарубежного омбудсмена в выборной российской кампании — явление новое, и его, мне кажется, надо продолжать», — сообщила Татьяна Москалькова.

До этого Москалькова заявляла, что злоумышленники, которые портят бюллетени на избирательных участках, заливая урны зеленкой и краской, нарушают права своих сограждан.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Событие не обошлось без инцидентов: в нескольких регионах РФ люди залили избирательные урны зеленкой и краской, испортив бюллетени. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова назвала такие действия «элементами терроризма».

За пост президента России борются четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Ранее сообщалось, что школьница подожгла скатерть на избирательном участке в Краснодаре.

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