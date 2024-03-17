Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пасынок главкома ВСУ попросил Путина дать ему паспорт РФ

Пасынок главкома ВСУ Сырского попросил Путина предоставить ему гражданство РФ

close
100%
«AussieCossack»' class="item-image" >
Телеграм-канал «AussieCossack»

Пасынок главкома ВСУ Иван Сырский попросил президента Владимира Путина дать ему паспорт РФ. Слова Сырского транслировал портал Ruptly, передает РИА Новости.

По словам Ивана, он считает себя русским и хотел бы голосовать на выборах, но у него нет российского паспорта.

Видео было снято около российского генконсульства в Сиднее, где проходит голосование на выборах президента РФ. В Австралию Иван Сырский с матерью и братом переехали после развода украинского генерала с женой.

До этого получившая гражданство певица Таисия Повалий впервые проголосовала в России.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.

За президентский пост впервые с 2008 года борются четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

О том, как проходят президентские выборы в третий день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.

Все новости на тему:
Выборы президента России
Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами