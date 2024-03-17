Пасынок главкома ВСУ попросил Путина дать ему паспорт РФ

Пасынок главкома ВСУ Иван Сырский попросил президента Владимира Путина дать ему паспорт РФ. Слова Сырского транслировал портал Ruptly, передает РИА Новости.

По словам Ивана, он считает себя русским и хотел бы голосовать на выборах, но у него нет российского паспорта.

Видео было снято около российского генконсульства в Сиднее, где проходит голосование на выборах президента РФ. В Австралию Иван Сырский с матерью и братом переехали после развода украинского генерала с женой.

До этого получившая гражданство певица Таисия Повалий впервые проголосовала в России.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.

За президентский пост впервые с 2008 года борются четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

О том, как проходят президентские выборы в третий день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.