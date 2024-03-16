Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова рассказала о том, как США стремятся помешать выборам в РФ

Захарова: США готовили много фейков до и во время голосования в РФ

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты до и во время выборов президента в РФ готовили большое количество фейков разного характера. Об этом она сообщило РИА Новости.

«Они (США. – прим. ред.) готовили большое количество фейков накануне, во время проведения выборов, совершенно разного характера», — подчеркнула Захарова, отметив, что дезинформация со стороны Запада идет в том числе с точки зрения политического содержания избирательного процесса в РФ. Кроме того, она заметила, что есть «вбросы» относительно кандидатов на пост президента РФ и политических партий в России.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что такая политика Запада нацелена на запугивание российского электората. Более того, хакерские атаки, по словам Захаровой, являются частью такой политики.

До этого сообщалось, что явка на выборах президента в РФ по данным на 13:32 16 марта составила более 40%.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Ранее Мишустин проголосовал на выборах президента России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами