Захарова рассказала о том, как США стремятся помешать выборам в РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты до и во время выборов президента в РФ готовили большое количество фейков разного характера. Об этом она сообщило РИА Новости.

«Они (США. – прим. ред.) готовили большое количество фейков накануне, во время проведения выборов, совершенно разного характера», — подчеркнула Захарова, отметив, что дезинформация со стороны Запада идет в том числе с точки зрения политического содержания избирательного процесса в РФ. Кроме того, она заметила, что есть «вбросы» относительно кандидатов на пост президента РФ и политических партий в России.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что такая политика Запада нацелена на запугивание российского электората. Более того, хакерские атаки, по словам Захаровой, являются частью такой политики.

До этого сообщалось, что явка на выборах президента в РФ по данным на 13:32 16 марта составила более 40%.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Ранее Мишустин проголосовал на выборах президента России.