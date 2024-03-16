Мишустин проголосовал на выборах президента России

Премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал на выборах президента РФ в онлайн-формате. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

Согласно сообщению, председатель правительства РФ подчеркнул важность выбора, который делают граждане страны.

«Речь идет о будущем России, о новых возможностях, которые появятся у каждого из нас с вами, у наших детей, у следующих поколений», — приводятся слова премьера.

Мишустин также поблагодарил всех, кто уже проголосовал в электронном или бумажном бюллетене.

До этого председатель партии ЛДПР и кандидат в президенты России Леонид Слуцкий проголосовал на выборах российского лидера на избирательном участке вместе со своей матерью.

15 марта политолог Наталья Линдигрин высказывала мнение, что явка на выборах президента России в 2024-м году может быть выше, чем в 2018-м.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Ранее в сети показали работу участков для голосования при российских посольствах за рубежом.