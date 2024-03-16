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ЦИК назвал явку на выборах в РФ по данным на 13:32

ЦИК: явка на выборах президента в РФ по данным на 13:32 составила 40,05%

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Явка на выборах президента в РФ по данным на 13:32 составила 40,05%. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что эти данные не учитывают явку на платформе системы дистанционного электронного голосования.

До этого явка избирателей на платформе ДЭГ к 11:00 по московскому времени составила 82%.

15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Если действующий президент РФ Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок. О том, как проходят президентские выборы во второй день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее «Ростелеком» сообщил о кибератаках на портал ДЭГ.

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