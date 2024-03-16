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Явка на выборах на платформе ДЭГ к 11:00 составила 82%

Явка избирателей на платформе ДЭГ к 11:00 по московскому времени составила 82%

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

На платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) приняли участие на выборах президента РФ к 11:00 по московскому времени субботы, 16 марта, более 80% зарегистрированных россиян. Об этом говорится в Telegram-канале Минцифры.

«Более 80% участников ДЭГ проголосовали на федеральной платформе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что явка избирателей в ДЭГ к 11 утра по московскому времени 16 марта составила 82%

Отмечается, что свои голоса на платформе отдали уже 3,8 млн избирателей.

До этого председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила, что более 3,1 млн человек в Москве приняли участие в выборах президента РФ. Она отметила, что почти 2,5 млн из них воспользовались системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Подробнее о ходе голосования — в материале «Газеты.Ru».

Ранее зампред ЦИК оценил ход голосования на выборах президента России.

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