Омский губернатор поработал водителем у избирательной комиссии

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своем Telegram-канале, что пару часов работал водителем в местной избирательной комиссии.

«На пару часов стал волонтером и поработал водителем у избирательной комиссии, которая выезжает по заявкам жителей на дом», — написал он.

По его словам, первый выезд он осуществил к семье Журавлевых. Молодой семье не с кем было оставить детей, и поэтому они пригласили УИК к себе домой. Он отметил, что по следующему адресу команду УИК ждала ветеран Елена Кудрявцева.

15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Онb продлятся до 17 марта включительно. В президентских выборах участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). О том, как проходят президентские выборы во второй день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

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