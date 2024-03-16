Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Омский губернатор поработал водителем у избирательной комиссии

Омский губернатор Хоценко поработал водителем у избирательной комиссии

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своем Telegram-канале, что пару часов работал водителем в местной избирательной комиссии.

«На пару часов стал волонтером и поработал водителем у избирательной комиссии, которая выезжает по заявкам жителей на дом», — написал он.

По его словам, первый выезд он осуществил к семье Журавлевых. Молодой семье не с кем было оставить детей, и поэтому они пригласили УИК к себе домой. Он отметил, что по следующему адресу команду УИК ждала ветеран Елена Кудрявцева.

15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Онb продлятся до 17 марта включительно. В президентских выборах участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). О том, как проходят президентские выборы во второй день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее Д'Артаньян оценил уровень организации выборов в РФ.

Все новости на тему:
Выборы президента России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами