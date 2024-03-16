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Франция и Германия хотят построить оружейный завод на Украине

Bloomberg: Франция и Германия построят оружейный завод на Украине

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Michael Kappeler/DPA/AP

Франция и Германия намерены построить завод для производства вооружений на территории Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Германия и Франция заявили, что начнут производить оружие внутри Украины, поскольку лидеры двух крупнейших экономик Европейского союза пытались преодолеть опасения, что их разногласия помешают блоку мобилизовать достаточную поддержку Киева», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что украинским войскам «отчаянно не хватает боеприпасов» на фоне наступления ВС РФ.

При этом сообщается, что ни канцлер ФРГ Олаф Шольц, ни французский лидер Эммануэль Макрон не предоставили подробностей о будущем предприятии, однако, как пишет агентство, немецкий производитель оружия Rheinmetall AG объявил в феврале, что откроет на Украине новый завод по производству артиллерийских боеприпасов.

До этого Шольц заявил, что коалиция по поставкам Украине дальнобойного вооружения появится в рамках формата Рамштайн.

Ранее немецкий эксперт рассказал, в каком случае ФРГ может создать ядерное оружие.

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