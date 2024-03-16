В Белом доме обеспокоены позицией РФ по ядерному оружию

Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби сказал, что ядерная риторика России высших официальных лиц вызывает беспокойство. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ядерная риторика, исходящая из Москвы, не только от Путина, но и от Лаврова, Пескова и других, вызывает беспокойство», — сообщил Кирби.

По его словам, США следят за российскими ядерными силами. При этом он добавил, что в стране не хотят менять готовность собственных ядерных сил.

До этого обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Ставрос Атламазоглу заявил, что заявления президента России Владимира Путина о возможности использования ядерного оружия необходимо воспринимать со всей серьезностью.

По мнению Атламазоглу, российский лидер имел в виду способность запускать ядерное оружие с земли, воздуха и моря. Возможность нанесения ядерных ударов из этих трех областей создает наилучшее сдерживание, поскольку позволяет нанести ответный удар в случае внезапного нападения. Он обратил внимание, что у РФ имеется крупнейший в мире ядерный арсенал, насчитывающий около 5600 ядерных боеголовок, предположительно, более 300 межконтинентальных баллистических ракет мощностью примерно 1200 ядерных боеголовок, а также 11 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами.

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