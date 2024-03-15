Во Франции нелестно высказались о собственной армии

Высокопоставленный французский офицер раскритиковал степень оснащенности вооруженных сил Франции и их способности противостоять России, по его словам, по сравнению с ВС РФ французы – всего лишь «армия мажореток». Об этом он заявил в интервью изданию Marianne.

«Не нужно обманываться: против русских мы все равно что армия мажореток», — отметил он.

В этой связи, по мнению офицера, предложение французского лидера Эммануэля Макрона отправить солдат Североатлантического альянса на Украину безумно.

До этого сообщалось, что более 60% французов рассматривают Россию и политику президента РФ Владимира Путина в качестве угрозы для Франции.

В свою очередь, экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявлял, что Франция может оперативно отправить на Украину только один батальон, усиленный до бригады.

Ранее Нарышкин высказался об идее Макрона отправить войска НАТО на Украину.