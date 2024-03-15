В ДНР предупредили о фейках о готовящихся терактах на избирательных участках

В Донецкой народной республике (ДНР) зафиксировали угрозы и ложные сообщение о готовящихся терактах в регионе. Об этом предупредил глава региона Денис Пушилин.

По его словам, члены избирательных комиссий региона получают угрозы, а также есть угроза диверсий и терактов в регионе. Однако сорвать или дискредитировать выборы президента РФ не удастся, заверил Пушилин.

Он пояснил, что более половины избирателей в ДНР проголосовали на выборах президента досрочно, риск скопления людей уменьшился. Тем не менее он призвал усилить меры безопасности на УИКах.

В пятницу 15 марта в России стартовало голосование на выборах президента России. Отдать свой голос можно с 8:00 до 20:00 с 15 по 17 марта включительно. Впервые для выборов президента в ряде регионов используется дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов в президенты: Николая Харитонова (КПРФ), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец).

ЦИК объявит предварительные итоги голосования в первой половине дня 18 марта. Первые результаты комиссия начнет давать с 21:00 17 марта.

О том, как проходят президентские выборы, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее западные СМИ указали на рост экономики России перед выборами.