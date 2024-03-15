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Избирательные участки открылись в европейской части России

Избирательные участки открылись в Москве и других регионах Центральной России

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Александр Пирагис/РИА Новости

Участки для голосования на выборах президента РФ открылись в европейской части России, в том числе в Москве и Московской области.

Также голосование началось в Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Большая часть избирательных участков в российских регионах будут открыты с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Исключением будут участки для голосования сотрудников предприятий, на которых требуется присутствие работников строго по расписанию.

Отдать свой голос можно с 8:00 до 20:00 с 15 по 17 марта. Впервые для выборов президента в ряде регионов используется дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов в президенты: Николая Харитонова (КПРФ), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец).

ЦИК объявит предварительные итоги голосования в первой половине дня 18 марта. Первые результаты комиссия начнет давать с 21:00 17 марта.

Ранее участки на выборах президента России открылись на Дальнем Востоке.

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