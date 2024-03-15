Выборы президента России-2024. День первый

01:00

В России началось голосование на выборах президента страны. Первыми проголосуют жители Камчатского края, где уже открылись избирательные участки.

Отдать свой голос можно будет с 8:00 до 20:00 с 15 по 17 марта. Впервые для выборов президента России в ряде регионов используется дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов в президенты: Николая Харитонова (КПРФ), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец).

«Газета.Ru» будет следить за развитием событий в режиме онлайн.