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Политика

Выборы президента России-2024. День первый

В России стартовал первый день голосования на выборах президента

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Варвара Гертье/РИА Новости
15 марта в России начинается голосование на выборах президента России. Первые избирательные участки по трехдневным выборам президента открылись на Дальнем Востоке — там уже наступило утро. Впервые в ряде регионов используется дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Проголосовать онлайн или очно россияне смогут в течение трех дней — до 17 марта.
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01:48

Досрочное голосование на выборах президента России прошло в прифронтовых районах Луганской Народной Республики.

«Нарушений не зафиксировано. Активность у людей очень высокая», — сообщила сенатор от республики Дарья Лантратова.

01:10

Голосование на выборах президента стартовало в Приморском и Хабаровском краях, а также в Еврейской автономной области (ЕАО).

01:00

В России началось голосование на выборах президента страны. Первыми проголосуют жители Камчатского края, где уже открылись избирательные участки.

Отдать свой голос можно будет с 8:00 до 20:00 с 15 по 17 марта. Впервые для выборов президента России в ряде регионов используется дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов в президенты: Николая Харитонова (КПРФ), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец).

«Газета.Ru» будет следить за развитием событий в режиме онлайн.

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