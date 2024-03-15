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Жители села в Бурятии прибыли на выборы на лошадях

Жители бурятского села приехали на выборы президента России на лошадях

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Wikimedia Commons

Жители бурятского села Улентуй Закаменского района приехали на выборы президента России на лошадях, нарядившись в национальные костюмы. Об этом сообщает Telegram-канал «Медиацентр Выборы Президента».

«Мы жители села Улентуй пришли голосовать. Урагша!» — рассказал учитель физической культуры Улентуйской средней школы Нима Цыренжапов.

Он и еще несколько всадников прибыли на избирательный участок в школу.

До этого на Сахалине 92-летняя местная жительница Пелагея Филиппова самостоятельно пришла проголосовать на выборы президента России.

После Пелагеи Андреевны на избирательный участок №92 также пришел 93-летний местный житель Николай Дунаев. Он также отказался от голосования на дому.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России, которые проходят в стране с 15 по 17 марта. В бюллетенях представлены четыре кандидата на пост главы государства: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Впервые для выборов президента России в ряде регионов используется дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Проголосовать онлайн или очно россияне смогут в течение всех трех дней. Участки для голосования открыты и за рубежом, в странах с дипломатическим присутствием России. Их количество в этом году заметно меньше, чем на президентских выборах 2018 года.

Ранее Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с выборами в США.

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Выборы президента России — 2024
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