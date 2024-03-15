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Помощники Байдена защищают его от СМИ, когда президент готов ответить на вопросы прессы

Помощники Байдена оттеснили от него СМИ, хотя президент был готов поговорить

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Joshua Roberts/Reuters

После того, как президент США Джо Байден сам предложил ответить на «несколько вопросов», его помощники настойчиво оттеснили журналистов от него. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент произошел во время посещения главой Белого дома штата Мичиган в рамках кампании по переизбранию. Видеозаписи, опубликованные в социальных сетях, показывают, как Байден, обращаясь к своим сторонникам в городе Сагино, заявил о готовности ответить на вопросы.

После чего его помощники начали активно оттеснять журналистов и требовать покинуть место, размахивая руками. Предыдущие заявления Байдена в рамках кампании уже вызывали обсуждения.

Так, Байден ошибся, говоря о времени своего пребывания на посту президента США. Произнося речь в городе Милуоки (трансляцию мероприятия вел Белый дом) он сказал: «Послушайте, ребята, я закончу свое выступление так: четыре года назад на этой неделе я занял должность».

Также в Белом доме сообщили, что Байден в курсе заявлений Путина в интервью Киселеву. Вашингтон не считает необходимым повышать уровень боеготовности американских ядерных сил, в США не видят никаких признаков того, что Москва готовится применить ядерное оружие на Украине.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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