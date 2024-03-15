Участки на выборах президента России открылись на Дальнем Востоке

На первый день трехдневного голосования на выборах президента России избирательные участки были открыты в Приморском крае, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Об этом пишет ТАСС.

Выборы президента России в 2024 году проводятся впервые за три дня. Уже в пятницу избирательные участки были открыты на Чукотке и Камчатке.

Голосование началось в 8:00 (1:00 по московскому времени) в Приморье. По словам представителя краевой избирательной комиссии, было открыто 1262 стационарных участка и 39 временных участков для избирателей. Более 3 тысяч наблюдателей будут следить за ходом выборов. В школах Владивостока, где находятся избирательные участки, отменили уроки на дни голосования.

С 13 марта в Приморье проходило досрочное голосование в удаленных районах. Первыми начали голосовать жители Красноармейского округа, включая староверов, переехавших несколько лет назад в Приморье из Уругвая и Боливии по программе переселения соотечественников.

Количество избирателей на начало января в Приморье составляет 1 412 745 человек. Явка на выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило один день, составила 55,44%.

Утром в пятницу в Хабаровском крае открылись 743 избирательных участка. Всего было распечатано 950 900 бюллетеней. В списки включено 939 015 избирателей. Досрочное голосование для жителей отдаленных поселений, лесозаготовителей, оленеводов и работников метеостанций проходило с 25 февраля. Более 12,5 тысячи человек уже проголосовали досрочно.

В марте 2018 года на выборах президента в Хабаровском крае явка составила 64,23%, а проголосовало 648 550 человек по данным краевой избирательной комиссии.

Избирательные участки также открылись в 8:00 местного времени в Еврейской автономной области. На начало января 2023 года в области числилось 118 713 избирателей. В области организованы 160 избирательных участков, а на дни голосования были открыты два дополнительных временных участка — в инфекционной и областной больницах.

На выборах президента в 2018 году явка в Еврейской автономии составила 60,25%, при общем числе избирателей 128 844. В этом регионе Путин получил 67,48% голосов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России, которые проходят в стране с 15 по 17 марта. В бюллетенях представлены четыре кандидата на пост главы государства: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Впервые для выборов президента России в ряде регионов используется дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Проголосовать онлайн или очно россияне смогут в течение всех трех дней. Участки для голосования открыты и за рубежом, в странах с дипломатическим присутствием России. Их количество в этом году заметно меньше, чем на президентских выборах 2018 года.

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