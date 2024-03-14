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Стало известно, о чем Путин говорил с главой МАГАТЭ

Глава МГАТЭ Гросси: с Путиным обсуждались вопросы ядерной программы Ирана

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что обсуждал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в том числе вопросы, связанные с ядерной программой Ирана. Этим он поделился в беседе с ТАСС.

«Мы также углубились в другие важные темы международной повестки. В частности, касающиеся ситуации вокруг ядерной программы Ирана», — сообщил Гросси.

До этого в МАГАТЭ сообщали, что Гросси во время встречи с президентом России Владимиром Путиным призвал к максимальной военной сдержанности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В МАГАТЭ также рассказали, что Гросси во время встречи с Путиным назвал «шаткой» ситуацию с ядерной и физической безопасностью на ЗАЭС. Беседа как раз была сосредоточена на снижении рисков для безопасности объекта, добавили там.

Переговоры Путина и Гросси состоялись 6 марта в государственной резиденции «Бочаров ручей» и продлились около часа. В начале встречи Путин сказал Гросси, что Россия готова делать все, чтобы обеспечить безопасность в любой точке, где имеет отношение к ядерной энергетике. По словам президента, Москва готова продолжать работу с МАГАТЭ по всем направлениям.

Ранее Путин заявил, что Россия продолжает сотрудничать с МАГАТЭ.

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