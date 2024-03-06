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Путин заявил, что Россия продолжает сотрудничать с МАГАТЭ

Путин заявил, что РФ сотрудничает с МАГАТЭ на правах лидера в атомной энергетике

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия продолжает сотрудничать с МАГАТЭ. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, передает ТАСС.

«Мы продолжаем очень активное сотрудничество с МАГАТЭ, <…> по очень многим направлениям», — отметил российский лидер.

По словам главы государства, Россия прочно занимает позиции одного из безусловных лидеров в «этой сфере в мире».

Путин подчеркнул, наша страна не только эксплуатирует, но и активно развивает атомную энергетику и считаем ее экологически чистым видом энергии. Президент обратил внимание, что делается все необходимое для повышения безопасности на атомных объектах, их строят на современных принципах».

Президент обратил внимание, что российские специалисты готовы делиться своими наработками со всеми заинтересованными партнерами.

До этого стало известно, что глава МАГАТЭ прибыл на встречу с Путиным.

Ранее Путин заявил, что Россию больше не смогут называть бензоколонкой.

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