Крайне правый политик Вилдерс не займет пост премьера Нидерландов

Лидер правой партии в Нидерландах «Партия свободы» (PVV) Герт Вилдерс сообщил об отказе от поста премьер-министра страны. Такое заявление он сделал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«У меня будет возможность стать премьер-министром только в том случае, если все партии в коалиции поддержат такой шаг… это не такой случай», — отметил Вилдерс, добавив, что желал бы видеть появления в своей стране «правого» кабинета министров.

В конце февраля крайне правая «Партия свободы» (PVV) Герта Вилдерса проголосовала против дополнительной финансовой помощи Украине. Четверо представителей фракции проголосовали против внесения в бюджет поправки, которая предусматривала выделение 2 млрд евро для Украины в рамках пакета ЕС в 50 млрд. Тем не менее поправка получила достаточную поддержку от других партий, отмечается в материале.

В декабре «Партия свободы» победила на парламентских выборах в Нидерландах. Она получила 37 мест в парламенте, став крупнейшей в палате представителей Нидерландов. На долю левого блока «Зеленые левые»/Партия труда (GroenLinks-PvdA) пришлось 25 мест. Правящая Народная партия за свободу и демократию (VVD) получила 24 депутатских кресла, а «Новый общественный договор» (NSC) — 20.

Ранее в Нидерландах раскрыли, за чем на самом деле украинцы едут в эту страну.