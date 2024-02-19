В Нидерландах раскрыли, за чем на самом деле украинцы едут в эту страну

Лидер победившей на парламентских выборах голландской крайне правой «Партии свободы» (PVV) Герт Вилдерс заявил, что украинцы едут в Нидерланды не из-за боевых действий в их стране, а ради бесплатного жилья и ухода. Об этом политик написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Украинцы стекаются в Нидерланды со всего ЕС не из-за войны, а ради бесплатного жилья, бесплатного ухода и нашей работы. Нидерланды снова стали деревенским дураком Европы», — считает Вилдерс.

В январе сообщалось, что Нидерланды планируют лишить статуса беженца людей, прибывших с Украины, но не являющихся гражданами этой страны.

В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что миллионы украинских беженцев смогут вернуться домой в том случае, если у Украины будет достаточно систем противовоздушной обороны.

Ранее в Чехии назвали сумму пособий, выплаченных украинским беженцам за два года.