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Украина раскрыла еще одно требование России на переговорах о мире весной 2022 года

Минюст Украины: на переговорах РФ настаивала на отказе от требований репараций

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Сергей Карпухин/POOL/РИА «Новости»

На переговорах о заключении мира весной 2022 года Россия настаивала, чтобы Украина отказалась от требований репараций. Об этом со ссылкой на главу минюста Украины Дениса Малюську сообщает РБК.

«Одно из главных и ключевых требований российской делегации состояло в том, чтобы мы подписали отказ от требования любых репараций и компенсаций и все наши иски в международный трибунал были бы отозваны», — сказал Малюська во время визита в США.

По словам главы минюста Украины, который входил в состав делегации на переговорах, после этих требований российской стороны он понял, что Москва не намерена обсуждать тему компенсации и «никогда не согласится платить».

15 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Запад сорвал стамбульские переговоры в надежде победить РФ на поле боя.

25 февраля турецкий политик назвал ошибкой отказ Украины от переговоров с РФ в 2022 году.

Ранее на Украине увеличилось число граждан, выступающих за мирные переговоры с Россией.

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