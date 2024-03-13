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На Украине подсчитали, когда у власти закончатся деньги

Глава минюста: у Украины в 2025 году закончатся деньги на гражданские нужды

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К 2025 году правительство Украины исчерпает все доступные средства на финансирование невоенных, гражданских нужд населения Украины. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, передает РИА Новости.

«Наш анализ показывает, что в 2025 году или даже, возможно, к концу 2024 года у нас не будет достаточных средств для покрытия невоенных потребностей... Мы тратим все, что у нас есть, на военные усилия. С точки зрения невоенных расходов нам приходится полагаться на прямую финансовую помощь или займы, а аппетит наших партнеров помогать нам снижается с течением времени», — заявил Малюська.

Он утверждает, что единственным выходом для страны является незаконная передача Украине замороженных на Западе российских активов в качестве так называемых «репараций».

До этого Еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Евросоюз рассчитывает до 2027 года заработать до €15 млрд на заблокированных российских активах.

Ранее в МИД России назвали воровством план западных государств по конфискации доходов от российских активов.

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