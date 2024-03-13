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США приняли решение по ядерному арсеналу

США приняли решение пока не увеличивать ядерный арсенал

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Charlie Riedel/AP

Замглавы Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA) США Фрэнк Роуз заявил, что Вашингтон пока не принял решения по увеличению ядерного арсенала. Об этом сообщает РИА Новости.

«На данный момент администрация не приняла решения о том, нужно ли больше. Мы изучаем это очень и очень пристально», — сказал он.

Чиновник добавил, что в NNSA готовы к возможным изменениям в этом подходе.

До того президент России Владимир Путин заявил, что США продолжают развивать свои ядерные силы, однако это не означает, что они намерены начать ядерную войну в ближайшем будущем. Путин отметил, что как у России, так и у США существуют ядерные триады, но при этом подчеркнул, что триада России более современна.

Путин также заявил, что Россия готова применить ядерное оружие для защиты суверенитета и независимости страны. Он отметил, что условия применения Россией ядерного оружия прописаны в ее Стратегии национальной безопасности.

Ранее Путин ответил на вопрос о применении тактического ядерного оружия в ходе СВО.

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