В ФРГ возмутились решением Шольца не поставлять крылатые ракеты ВСУ

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер и его коллега, вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек выразили крайнее неодобрение отказом федерального канцлера Олафа Шольца от поставок ракет Taurus на Украину. Он этом сообщает агентство Bloomberg.

«<…> Линднер <…> не согласен с оправданием Шольца и еще надеется, что он поменяет свое мнение», — отмечено в публикации со ссылкой на источники.

В статье обратили внимание, что глава министерства финансов поддерживает идею изменения технических параметров боеприпасов, которые не позволят им долетать до целей на российской территории. По данным агентства, Хабек тоже «раздражен односторонним решением Шольца».

Накануне стало известно, что Германия приведет в состояние готовности все имеющиеся у нее ракеты Taurus. Речь идет примерно о 600 ракетах. Однако их точное количество остается неизвестно, так как информация по этому вопросу засекречена.

Ранее стало известно, что большинство немцев считают, что Шольц не справляется с кризисом в ФРГ.