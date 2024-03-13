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В Совфеде отреагировали на слова Хиллари Клинтон о Путине

Сенатор Пушков: слова Клинтон о связи Трампа с Кремлем стали безуспешным вбросом

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал «вбросами в общественное мнение» заявление экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон о том, что проголосовать за бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа – значит отдать голос за президента России Владимира Путина. Своим мнением он поделился в своем Telegram-канале.

«Демократы вбрасывают в общественное пространство свой последний идеологический козырь — «голос за Трампа — это голос за Путина». Однако этот прием на сей раз может не сработать. Причин несколько», — отметил он.

По мнению сенатора, отношение в США к Путину как к лидеру заметно улучшилось с 15% в 2020 году до 25% в 2023-м. Кроме того, обвинения Трампа в связях с Кремлем оказались обычным «deep fake».

Немаловажным фактором, по словам Пушкова, является снижение поддержки военной и финансовой помощи Украине в самих США.

До этого Клинтон заявила, что поддерживающие Трампа на выборах симпатизируют политике президента России Владимира Путина, по ее словам, проголосовать за Трампа — значит проголосовать «за команду Путина».

Ранее Билл Клинтон высказался о возможном партнерстве России и США.

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