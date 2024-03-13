Билл Клинтон высказался о возможном партнерстве России и США

Бывший президент США Билл Клинтон заявил, что в период своего пребывания в Белом доме он предпринял все возможное для превращения России в партнера США. С таким заявлением он выступил на международной конференции «Наша безопасность – не данность» в Праге, посвященной 25-й годовщине вступления Чехии в НАТО, передает РИА Новости.

«Мы потерпели неудачу, Россия пошла в другом направлении, но важно стараться поступать правильно», — подчеркнул он.

По словам американского президента, он не жалеет об усилиях по сближению с России. В качестве примера таких усилий Клинтон напомнил о подписанном в 1997 году Основополагающем акте Россия — НАТО.

До этого стало известно, что в 1994 году на встрече в Ново-Огарево с американским президентом Биллом Клинтоном бывший президент России Борис Ельцин заявил, что в случае расширения НАТО Россия должна первой присоединиться к альянсу. По мнению Ельцина, после России должны были последовать другие страны из Центральной и Восточной Европы.

Ранее в МИД РФ заявили, что учения НАТО носят «демонстративно провокационный характер».