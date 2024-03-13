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Байден набрал достаточно голосов делегатов для выдвижения в президенты

Politico: Байден стал вероятным кандидатом на пост президента США от демократов

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Leah Millis/Reuters

Действующий президент США Джо Байден официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента США от Демократической партии. Об этом пишет издание Politico.

Поводом для публикации стала победа Байдена на партийных выборах в Джорджии.

Официальное выдвижение единого кандидата от партии пройдет в августе 2024 года на съезде в Чикаго.

Отмечается, что Байден значительно отстает от своего основного соперника на выборах — бывшего президента Дональда Трампа — по поддержке избирателей, однако превосходит его по объему средств, выделенных на финансирование избирательных кампаний.

До этого конгрессмен Дин Филлипс снялся с президентских выборов в пользу Байдена.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп.

Ранее стало известно, кого поддержат финансисты с Уолл-стрит на президентских выборах США.

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Выборы в США — 2024
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