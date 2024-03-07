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Соперник Байдена снялся с президентских выборов, чтобы противостоять Трампу

Конгрессмен Дин Филлипс снялся с президентских выборов в пользу Байдена

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Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Кандидат в президенты Соединенных Штатов и конгрессмен Дин Филлипс вышел из предвыборной гонки в пользу Джо Байдена. Об этом он объявил в эфире WCCO Radio.

«Я приостанавливаю свою кампанию и прямо сейчас поддерживаю Джо Байдена», — сказал Филлипс.

На своей странице в соцсети X Филлипс сказал, что баллотировался в американский конгресс и стал кандидатом в президенты, чтобы противостоять Дональду Трампу.

7 марта газета The New York Times писала, что выдвижение Дональда Трампа кандидатом от Республиканской партии — это трагедия для всей страны.

В этот же день Байден заявил, что Трамп «съеживается» перед президентом России Владимиром Путиным.

До этого из предвыборной гонки вышла кандидат от Республиканской партии на пост президента США Никки Хейли.

Ранее в США объяснили значение победы Байдена на праймериз в Южной Каролине.

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