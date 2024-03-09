В США рассказали, в каком случае свергнут Зеленского

Экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен не исключил свержения киевского режима на Украине и прихода к власти в стране такого правительства, которое было бы готово вести переговоры с Россией по урегулированию украинского конфликта. Об этом он написал в статье для сайта Weapons and Strategy.

«Либо нынешнее украинское правительство проведет переговоры с Россией, либо оно будет каким-то образом заменено. Замена может включать нападение на Киев, но есть и другие возможные сценарии, такие как политическое восстание на Украине, которое свергнет нынешнее правительство и предложит России мирные условия», — пишет он.

По мнению Брайена, если российская армия начнет наступление, направленное на Киев, то президент Франции Эммануэль Макрон и американский президент Джо Байден, «вероятно, предпримут шаги по использованию американских и французских войск, возможно, других, на Украине».

При этом, как предположил он, НАТО может не одобрить такие шаги, «но это не имеет значения».

До этого сообщалось, что в марте — мае 2024 года может быть предпринята попытка свержения президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Зеленский предупредил о последствиях отсутствия помощи от США.