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В США рассказали, в каком случае свергнут Зеленского

Weapons and Strategy: Зеленского свергнут, если он не пойдет на переговоры с РФ

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Ints Kalnins/Reuters

Экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен не исключил свержения киевского режима на Украине и прихода к власти в стране такого правительства, которое было бы готово вести переговоры с Россией по урегулированию украинского конфликта. Об этом он написал в статье для сайта Weapons and Strategy.

«Либо нынешнее украинское правительство проведет переговоры с Россией, либо оно будет каким-то образом заменено. Замена может включать нападение на Киев, но есть и другие возможные сценарии, такие как политическое восстание на Украине, которое свергнет нынешнее правительство и предложит России мирные условия», — пишет он.

По мнению Брайена, если российская армия начнет наступление, направленное на Киев, то президент Франции Эммануэль Макрон и американский президент Джо Байден, «вероятно, предпримут шаги по использованию американских и французских войск, возможно, других, на Украине».

При этом, как предположил он, НАТО может не одобрить такие шаги, «но это не имеет значения».

До этого сообщалось, что в марте — мае 2024 года может быть предпринята попытка свержения президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Зеленский предупредил о последствиях отсутствия помощи от США.

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