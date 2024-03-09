Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал провалом прошедшую встречу украинского лидера Владимира Зеленского с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, президент Украины, по его словам, абсолютно недоговороспособен. Своим мнением Смирнов поделился с РИА Новости.

«Переговоры Зеленского с Эрдоганом провалились», — подчеркнул эксперт, отметив неадекватность Зеленского.

По мнению Смирнова, отказ Украины от переговоров с Россией по урегулированию конфликта говорит о том, что США руками киевского режима готовят почву для мирового конфликта между Востоком и Западом.

До этого Эрдоган после переговоров с Зеленским заявил, что Турция все еще готова организовать и провести саммит по урегулированию российско-украинского конфликта. Однако лидер Украины против такого сценария — он считает, что план сначала должны разработать «цивилизованные страны». При этом Китай и Швейцария, в которой запланирована первая встреча по «формуле мира» Зеленского, настаивают, что без участия Москвы переговоры будут безрезультатными.

Ранее Эрдоган заявил, что обсудил с Зеленским зерновую сделку.