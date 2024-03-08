Эрдоган заявил, что обсудил с Зеленским зерновую сделку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским зерновую сделку и ситуацию с безопасностью в Черном море. Слова Эрдогана передает ТАСС.

«Мы обсудили ситуацию с обеспечением безопасности в Черном море и зерновые договоренности, которые внесли большой вклад в продовольственную безопасность и позволили доставить в нуждающиеся страны миллионы тонн зерна», — сказал Эрдоган.

Эрдоган до этого также сообщил, что Турция по-прежнему готова организовать и провести мирный саммит по российско-украинскому конфликту.

8 марта сообщалось, что Зеленский прибыл в Стамбул с целью переговоров с Тайипом Эрдоганом.

Примерно в 20:00 8 марта в Стамбуле началась встреча Зеленского и Эрдогана.

Ранее Эрдоган рассказал, почему Турции не удалось примирить Россию и Украину.