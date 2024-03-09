Пропалестинская активистка разрезала портрет автора Декларации Бальфура

Активистка «Палестинского действия» разрезала портрет автора Декларации Бальфура, премьер-министра Великобритании Артура Бальфура, в дублинском Тринити-колледже. Видеозапись с акции была опубликована на странице движения в социальной сети X.

«Написанная в 1917 году декларация Бальфура положила начало этнической чистке в Палестине. Британцы никогда не имели права обещать землю [евреям]», — прокомментировали видео в движении.

Подозреваемую в порче картины 1914 года кисти Филипа де Ласло правоохранителям пока найти не удалось.

В переданной Сионистской федерации Великобритании и Ирландии декларации Бальфура говорится, что британское правительство «с одобрением рассматривает вопрос о создании в Палестине национального очага для еврейского народа» и обещает содействовать его созданию.

«При этом ясно подразумевается, что не должно производиться никаких действий, которые могли бы нарушить гражданские и религиозные права существующих нееврейских общин в Палестине», — подчеркивалось в документе.

Считается, что документ положил начало созданию государства Израиль.

До этого президент Палестины отверг предложенный Израилем план послевоенного устройства Газы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что демократия в стране стала мишенью экстремистов.