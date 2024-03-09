В МИД Турции прокомментировали планы США создать порт в Газе

Глава МИД Турции Хакан Фидан назвал инициативу США создать временный порт в Газе результатом международной реакции. Об этом пишет газета Star.

При этом Фидан отметил, что многие страны почувствовали себя обязанными что-то сделать.

8 марта пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что США контактируют с партнерами по созданию временного порта в секторе Газа для доставки гумпомощи, но на его строительство уйдет несколько недель. Он также заявлял, что Вашингтон направил в сектор Газа гуманитарную помощь на сумму до $180 млн и продолжают искать новые способы для того, чтобы доставлять ее местному населению. Представитель Пентагона добавил, что кроме сухопутных маршрутов помощи, американское военное ведомство также организовало доставку гуманитарных грузов по воздуху и планирует построить порт для доставки грузов морским путем.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала об открытии морского гуманитарного коридора для поставок помощи в Палестину с Кипра.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.