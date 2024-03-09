Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД Турции прокомментировали планы США создать порт в Газе

В МИД Турции назвали планы США создать порт в Газе итогом международной реакции

close
100%
Petrov Sergey/Global Look Press

Глава МИД Турции Хакан Фидан назвал инициативу США создать временный порт в Газе результатом международной реакции. Об этом пишет газета Star.

При этом Фидан отметил, что многие страны почувствовали себя обязанными что-то сделать.

8 марта пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что США контактируют с партнерами по созданию временного порта в секторе Газа для доставки гумпомощи, но на его строительство уйдет несколько недель. Он также заявлял, что Вашингтон направил в сектор Газа гуманитарную помощь на сумму до $180 млн и продолжают искать новые способы для того, чтобы доставлять ее местному населению. Представитель Пентагона добавил, что кроме сухопутных маршрутов помощи, американское военное ведомство также организовало доставку гуманитарных грузов по воздуху и планирует построить порт для доставки грузов морским путем.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала об открытии морского гуманитарного коридора для поставок помощи в Палестину с Кипра.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами