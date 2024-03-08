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Экс-замглавы офиса президента Украины стал советником главы минобороны

Экс-замглавы офиса президента Украины Тимошенко стал советником главы минобороны

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Darrin Zammit Lupi/Reuters

Экс-заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко стал советником министра обороны Рустема Умерова. Об этом сообщило издание NV.

«Тимошенко Кирилл Владленович занимает должность штатного советника министра обороны Украины начиная с 1 марта 2024 года на основании соответствующего указа о его назначении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Тимошенко займется направлением медиа и коммуникации. Он будет заниматься координацией информационной политики в минобороны Украины и построением единой информационной повестки дня.

До этого лидер партии «Батькивщина» и бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко вступилась за главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. По словам политика, возможная отставка Залужного станет большой ошибкой. Также Тимошенко отметила, что одной из проблем украинского государства наряду с коррупцией, непрофессионализмом и отсутствием «справедливой мобилизации» является увольнение с должностей профессионалов и патриотов.

Ранее Залужному спрогнозировали реальное увольнение весной.

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