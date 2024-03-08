Захарова высмеяла выступление Байдена в конгрессе

Официальный представитель МИД РФ, комментируя выступление президента США Джо Байдена перед конгрессом с речью «О положении дел» в стране, сочла обращение американского президента «мезозойским постмодерном». Своим мнением она поделилась в своем Telegram-канале.

«Послушала выступление Байдена в конгрессе. Это какой-то мезозойский постмодерн. Байден обратился к Путину и сказал, что не уйдет. А в конце выступления добавил: «Если бы я был умным, я бы ушел прямо сейчас»», - написала Захарова.

По логике самого Байдена, добавила представитель МИД РФ, он не уходит со своего поста, поскольку не является умным.

Захарова обратила внимание на слова Байдена о том, что лекарства в РФ стоят дешевле, чем в США. «Видимо, нашему консульскому департаменту придется добавить в список «Целей для поездок в Россию» графу «За лекарствами по совету Байдена»», - отметила она.

До этого экс-президент США также негативно высказался о выступлении Байдена. Он счел послание президента США позором для страны. Трамп добавил, что послание было «злым» и «плохим».

Ранее Трамп раскритиковал Байдена за ситуацию на южной границе США.