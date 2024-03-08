Трамп раскритиковал Байдена за ситуацию на южной границе США

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о катастрофичности ситуации на южной границе страны из-за политики действующего президента Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС.

«При нем [Байдене] граница — катастрофа», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social в качестве комментария к выступлению Байдена перед Сенатом Конгресса и Палатой представителей США с ежегодным посланием «О положении страны».

По мнению Трампа, при Байдене через южную границу США в день проходят минимум пять тысяч нелегальных мигрантов.

8 марта действующий президент США Джо Байден выступил перед Сенатом Конгресса и Палатой представителей США с ежегодным посланием «О положении страны». Свое обращение к нации с заявлений по Украине. В своей речи американский президент сравнил текущий момент в мировой истории с 1941 годом, подчеркнув, что с тех пор демократия еще не была в такой опасности.

Кроме того, Байден высказался об отношениях США с Китаем и осудил Израиль за манипулирование поставками гумпомощи в сектор Газа.

Ранее Байден опоздал на собственное ежегодное послание гражданам США.