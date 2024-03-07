Каллас отказалась стать кандидатом на выборах главы Еврокомиссии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась от предложения выдвигать свою кандидатуру на выборах главы Еврокомиссии (ЕК) от партии «Альянс либералов и демократов за Европу» (ALDE). Об этом она сообщила на пресс-конференции в четверг, ее слова приводит телеканал ERR.

«Я очень тщательно обдумала это предложение, у него есть как плюсы, так и минусы. Но я проинформировала руководство ALDE о своем решении не брать на себя эту роль», — заявила она.

Каллас пояснила, что за этим решением стоит его желание и дальше оставаться на посту премьер-министра Эстонии. По ее словам, сделанное ей предложение является большим признанием как для Эстонии в целом, так и для эстонского правительства в частности.

До этого сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность создать новую должность комиссара по обороне стран блока в целях надзора за экономическими аспектами оборонной политики стран ЕС. Одним из претендентов на пост являлась Каллас.

Ранее премьер Эстонии признала законность требований РФ по замороженным активам.