Премьер Эстонии признала законность требований РФ по замороженным активам

Российская Федерация имеет законные требования к западным странам из-за своих замороженных активов. Об этом в интервью Die Welt заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

По ее словам, РФ «военным ущербом наносит вред Украине», и поэтому Киев «имеет легитимные претензии по отношению к России». Политик обратила внимание, что теперь у Запада есть замороженные российские активы.

«Таким образом, Россия имеет легитимные требования по отношению к нам. Если мы урегулируем эти два требования, мы сможем дать Украине деньги», — продолжила глава эстонского правительства.

Она также заявила, что необходимо найти такое решение, чтобы налогоплательщики в Европе «не платили за ущерб, который нанесла Россия, но Россия должна его оплатить и нести ответственность за свои действия».

13 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с замороженными Евросоюзом российскими активами, заявил, что Россия будет защищать свою собственность и юридически преследовать всех тех, кто будет пытаться на нее посягнуть.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.