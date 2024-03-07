В США сообщили, что НАТО не защитит Украину, даже если она будет членом блока

Североатлантический альянс не придет на помощь Украине даже при условии ее членства в НАТО. Такое мнение выразила профессор Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для журнала Foreign Policy.

«Неясно, будет ли НАТО выполнять свои обязательства по статье V. Как я отмечал ранее, статья V Североатлантического договора не является спусковым крючком, которая обязывает членов сражаться в случае нападения на другого члена», — отмечает Уолт.

Он напомнил читателям журнала, что по настоянию США статья V «обязывает государство-член рассматривать нападение на одного как нападение на всех», однако потом предписывает этой стране предпринимать «такие действия, которые оно сочтет необходимыми».

До этого бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Польши Леон Коморницкий заявил, что польская армия не обладает потенциалом для отправки войск на Украину.

Он добавил, что военные части были лишены боеспособности. Коморницкий процитировал одного из генералов, который настаивал на отправке сухопутных войска и задал вопрос: «Где эти сухопутные войска?».

По мнению высокопоставленного военного, в России прекрасно осведомлены о возможностях Польши. Коморницкий предрек, что польская армия вошла бы на Украину и увязла. Он счел безответственными и недозрелыми тех политиков, которые предлагают отправить солдат из Польши на помощь ВСУ.

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