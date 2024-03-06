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В Кремле предупредили Запад об играх с огнем

Песков: Запад играет с огнем, рассуждая об отправке солдат на Украину

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Западные страны играют с огнем, рассуждая о необходимости направить солдат на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в Москве слышат большое количество противоречивых заявлений, исходящие со стороны Запада насчет отправки войск НАТО на Украину. Однако даже сам по себе факт обсуждения этого опасен, предупредил Песков.

Он обратил внимание, что заявления Макрона о том, что нужно начинать дискуссию насчет отправки солдат на Украину, звучат на фоне рассуждений, что Западу нужно, чтобы Россия потерпела стратегическое поражение.

В итоге Песков предостерег, что такие обсуждения ведут к «деградации ситуации». Он указал, что для Москвы главное — достичь целей, а Россия всегда открыта для политико-дипломатических вариантов их достижения.

До этого Песков назвал крайне опасной «рутинизацию» темы ядерной войны на Западе. При этом он предупредил, что Россия применит ядерное оружие, только если что-то будет угрожать ее существованию.

Ранее стали известны последствия вступления в НАТО для Швеции.

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