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Путин перечислил отличия России от других стран

Путин: многообразие культур, религий и традиций отличает Россию от других стран

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Павел Бедняков/РИА Новости

Многообразие культур, религий и традиций отличает Россию от других стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Всемирном фестивале молодежи, сообщает ТАСС.

По его словам, все эти отличия позволяют жителям страны на протяжении веков обмениваться друг с другом как генетическим кодом, так и культурным кодом.

Президент отметил, что таким образом создается «единая российская нация».

В ходе выступления российский лидер сообщил, что Россия — это страна, которая управляется напрямую Богом, но существует благодаря населяющим ее народам.

Также Путин заявил, что народ Сербии является самым надежным союзником России.

До этого президент РФ рассказал о судьбе русского и украинского народов.

Ранее Путин «усыновил» участника Всемирного фестиваля молодежи из Уганды.

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