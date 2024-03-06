Путин встретился с главой Гагаузии

Президент России Владимир Путин встретился с главой Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Да. На полях форума», — ответил он на соответствующий вопрос.

6 марта сама Гуцул сообщила о беседе с российским лидером. По ее словам, она обсудила с Путиным политическую ситуацию в Молдавии.

«Кишинев шаг за шагом отнимает наши полномочия, ограничивает бюджет, нарушает законные права, провоцирует нестабильность и дестабилизацию в Гагаузии и во всей стране», — написала Гуцул.

Глава Гагаузии прибыла с рабочим визитом в Россию 1 марта. Политик встретилась с главой Совфеда Валентиной Матвиенко. Во время беседы с сенатором Гуцул пожаловалась на то, что власти Молдавии притесняют права гагаузцев.

Ранее в Совете Федерации России заявили о возможной помощи Гагаузии.