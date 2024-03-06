Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин встретился с главой Гагаузии

Песков: Путин провел встречу с главой Гагаузии Гуцул

close
100%
Евгения Гуцул' class="item-image" >
Телеграм-канал Евгения Гуцул

Президент России Владимир Путин встретился с главой Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Да. На полях форума», — ответил он на соответствующий вопрос.

6 марта сама Гуцул сообщила о беседе с российским лидером. По ее словам, она обсудила с Путиным политическую ситуацию в Молдавии.

«Кишинев шаг за шагом отнимает наши полномочия, ограничивает бюджет, нарушает законные права, провоцирует нестабильность и дестабилизацию в Гагаузии и во всей стране», — написала Гуцул.

Глава Гагаузии прибыла с рабочим визитом в Россию 1 марта. Политик встретилась с главой Совфеда Валентиной Матвиенко. Во время беседы с сенатором Гуцул пожаловалась на то, что власти Молдавии притесняют права гагаузцев.

Ранее в Совете Федерации России заявили о возможной помощи Гагаузии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами