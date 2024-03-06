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Путин счел военным преступлением удары ВСУ по мирным жителям Белгорода

Путин назвал обстрел мирных объектов в Белгороде военным преступлением

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным жителям Белгорода — это военное преступление. С таким заявлением президент РФ Владимир Путин выступил на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), передал ТАСС.

«Обстрел мирных объектов, удар системами залпового огня по площадям, по мирным гражданам — это, безусловно, военное преступление», — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что российские власти именно так воспринимают то, что произошло. Глава государства пообещал не оставлять в покое тех, «кто это сделал».

Путин поблагодарил жителей региона за мужество, патриотизм и готовность к борьбе. Отдельные слова благодарности он адресовал волонтерам, которые, по мнению президента, вносят «огромный вклад в общее дело».

Утром 6 марта в Белгороде снова объявили ракетную опасность. Средства ПВО сбили беспилотник в районе села Ближнее Белгородской области.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

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