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Путин высказался о причинах распада СССР

Путин: СССР распался прежде всего из-за внутренних причин

СССР распался прежде всего из-за внутренних причин. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), передает ТАСС.

Он отметил, что Советский Союз прекратил свое существование по ряду причин, в которые в настоящее время глава государства не хотел бы вдаваться.

«Это прежде всего внутренние причины», — подчеркнул Путин.

Также в ходе своего выступления Путин назвал США сверхдержавой. Вместе с тем, президент счел главным вопросом: как элиты США воспользовались монополией на мировое господство. Он заявил, что они не справились с этим грузом ответственности, которая оказалась на их плечах.

Кроме того, Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи затронул и тему войн. По словам главы государства, любая война является трагедией, и нынешняя ситуация в мире является тому подтверждением — по всему миру растет количество горячих точек.

Ранее Путин заявил, что после развала СССР Украина получила много бывших российских территорий.

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Всемирный фестиваль молодёжи
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