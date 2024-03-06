Путин высказался насчет войн

Любая война является трагедией, и нынешняя ситуация в мире является тому подтверждением — по всему миру растет количество горячих точек. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Да, действительно, ситуация непростая, и очень много проблем, много горячих точек», — заявил Путин, выступая на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ).

Он привел в пример конфликт на Украине, в котором в рамках специальной военной операции принимают участия российские войска. Сами боевые действия на Украине российский президент назвал трагедией, так как люди воюют друг с другом.

До этого президент Владимир Путин заявил, что главная несправедливость нынешнего мироустройства заключается в отсутствии равных условий для развития людей.

Российский лидер 6 марта выступил на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи. Мероприятие состоялось на федеральной территории Сириус, которая находится в Краснодарском крае.

Ранее Путин назвал важное условие для формирования прочного мирового порядка.