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Путин рассказал о главной несправедливости нынешнего миропорядка

Путин заявил, что традиционные ценности являются фундаментом бытия

Главная несправедливость нынешнего мироустройства заключается в отсутствии равных условий для развития людей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Российский лидер 6 марта выступил на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи. Мероприятие состоялось на федеральной территории Сириус, которая находится в Краснодарском крае.

В своей речи глава государства отметил, что все люди появляются на свет равными. Однако в данным момент в мире не созданы одинаковые условия для их взросления и развития, подчеркнул он.

«И это главная несправедливость сегодняшнего мироустройства», — сказал Путин.

При этом президент признался, что не знает, действительно ли возможно создать равные условия для развития людей и раскрытия их талантов. Однако человечеству следует к этому стремиться.

«Даже сам факт, что мы будем к этому стремиться, сделает мир более прозрачным, более справедливым, более демократичным, более устойчивым, более сбалансированным и более безопасным», — пояснил российский лидер и добавил, что на планете нет места для чьей-либо исключительности и сегрегации.

Также глава государства обратил внимание, что несмотря на различия между людьми, их всех что-то объединяет. По его словам, в РФ эти факторы называют традиционными ценностями. Именно они являются фундаментом нашего бытия, уверен президент.

Ранее Путин назвал важное условие для формирования прочного мирового порядка.

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