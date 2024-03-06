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Глава МАГАТЭ прибыл на встречу с Путиным

Глава МАГАТЭ Гросси прибыл на встречу с Путиным

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приехал в государственную резиденцию «Бочаров ручей» в Сочи на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в рамках визита главы МАГАТЭ в Россию состоится ряд встреч на высоком уровне. В числе тем будут обсуждения дальнейшего взаимодействия Российской Федерации с агентством. Кроме того, запланированы рабочие консультации по вопросам безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Саму ЗАЭС Гросси посетил 7 февраля в сопровождении своих сотрудников и представителей Минобороны Российской Федерации. В тот же день состоялась очередная ротация наблюдателей агентства на станции. После визита Гросси заявил об улучшении ситуации с безопасностью на ЗАЭС.

Ранее в МАГАТЭ заявили о затратах при снижении зависимости от атомной отрасли РФ.

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