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Экс-советник Кучмы раскритиковал стратегию Зеленского на фронте

Соскин: Зеленский зациклен на боевых действиях, несмотря на крупные поражения

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает вести боевые действия, несмотря на тяжелые поражения и потери. Такой точкой зрения он поделился на своем YouTube-канале.

По его словам, Зеленский зациклился на том, что «ему надо воевать», несмотря на серьезные разрушения и потери в ходе боевых действий. Соскин подчеркнул, что не видит логики в таких действиях.

Экс-советник Кучмы также заявил, что президент Украины отказывается от прекращения огня и мирных переговоров при том, что армия едва держится и ВСУ продолжают терять территории.

«Получается, что фронт на грани прорыва. <…> Если мы проанализируем 2023 год, то это было: от поражения Зеленский шел к еще большему поражению. Ни одна установка Зеленского в той или иной мере не увенчалась успехом», — констатировал Соскин.

До этого руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, в ходе брифинга, заявил, что страна верит в то, что у Вооруженных сил Украины есть «военные сюрпризы» для России. По его словам, Украина имеет план, который может позволить ей добиться победы.

Ранее на Украине усомнились в возможности использования Taurus ВСУ.

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